Päevakäpp: imepärase Stiivi kodu-ootus on kestnud pea kolm aastat

On raske öelda, mis minevik on Stiivi selja taga, kuid ilmselgelt ei ole see sisaldanud meeldivaid inimesi või üldse inimesi. Viljandi varjupaigast jõudis ta Pesaleidja kassituppa juba üle kuu aja tagasi. Selle aja jooksul on Stiivi saanud ilusti korrapärast ussirohutiiru ning käitunud seejuures üsnagi eeskujulikult. Küll kartlikult, ent sugugi mitte agressiivselt ega ründavalt.

Stiivi on umbkaudu nelja-aastane kiisupoiss, kes on saanud sise- ja välisparasiiditõrjed, vaktsiini, ta on kastreeritud ning otse loomulikult on tal kiip. Kaasa võtab Stiivi ka Pro Plani kinkepakikese, et oleks lihtsam koju minna. Kui sa soovid Stiiviga tutvuma tulla, täida Pesaleidja kiisuvõtja küsimustik SIIN ja sinuga võetakse esimesel võimalusel ühendust!