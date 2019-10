Pidev valu, edutu ravi ja silma kaotus: vapper Mango on läbinud tõelise kadalipu

Vaese Mango mõlemas silmas olev rõhk oli juuli lõpuks kerkinud lubatud skaalast mitmekordselt suuremaks. Tema ühe silma pupill oli paisunud juba nii suureks, et silm ise oli täiesti tuhm ning silma läätski oli nihkes. Pesaleidja vabatahtlikud üritasid arstiga koostöös anda parima, et Mango ei peaks silma kaotama, kuid kahjuks tulutult. Ükski ravi silmale ei mõjunud ning seetõttu tuli võtta vastu otsus Mango suurtest valudest päästa ning väga kahjustunud silm eemaldada. Mango silmaoperatsioon toimus augusti lõpus.

Kuu peale operatsiooni käisid vabatahtlikud Mangoga taas arstivisiidil ning said heade uudiste osaliseks. Nimelt tundub, et Mango teine silm, mis on samuti haige, allub peale ühe silma eemaldamist nüüd palju paremini ravile. See tähendab, et õnneks ei tule Mangol hetkeseisuga teist silma eemaldada. Kuid selleks, et silma säilitada ning hoida Mango valust vaba, tuleb raviga jätkata raviga ilmselt tema elukese lõpuni ning regulaarselt arsti juures käia.