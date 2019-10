Euroopa loomakaitsjad ja eurosaadikud tähistasid loomakaitse ajaloo edukamat kodanikualgatust

Kodanikualgatus, mis nõuab puuride kaotamist põllumajandusest, kogus aastaga 1,617,405 allkirja.

Schumani ringteel toimuva piduliku ürituse keskmes oli 10-meetrine skulptuur vabadusse hüppavast seast. Suurel ekraanil näidati videoid ja kõnesid. Bänner sõnumiga «Loomade nimel - lõpetage puuride ajastu» paigaldati Schumani ringteele nii, et see paistis kõikidesse ümberkaudsetesse majadesse ja jalakäijatele ringteel.

«Tähistame rekordilist saavutust. Üle 1,6 miljoni Euroopa Liidu kodaniku on kinnitanud, et nad soovivad puuridevaba põllumajandust. Koostöös teiste europarlamendi saadikutega soovime, et Euroopa Komisjon lõpetaks kodanike ingoreerimise ja keelustaks puurid põllumajanduses,» ütles Euroopa Parlamendi saadik ja Euroopa parlamendi loomade heaolu ja kaitsmise intergrupi asepresident Eleonora Evi.

«Loomus on seisukohal, et loomi ei tohi ekspluateerida ja toetab läbimõeldud rahvusvahelisi kampaaniad, mis nõuavad loomade heaolu parandamist,» kinnitas Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Puuride kaotamine põllumajandusest on samm õiglasema tuleviku suunas.»