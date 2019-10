Meil on üks suurepärane kutsa, kellele panime nimeks KIKI

Niipea kui sellesuunalisi katseid lõpetad, on ta lihtsalt kuldaväärt koer, laseb kõike endaga teha, sätib kõhtu sügamiseks, lakub su käsi ja nägu - kõik nagu ühel väikesel rõõmsameelsel koeral on kombeks. Ühesõnaga oleme tema iseärasusega leppinud ja andsime talle võimaluse olla tema ise, arvestades, et pole ta nii paha koer ühti! Ülilõbus, malbe koer, kes algul oli väga kartlik, nii kartlik, et me võtsime ta vastu jäiga fikseeringut kasutades, sest ta järas kõike elavat enda ümber. Temaga on teostatud ülimahukas töö, ja nüüd on ta nunnukas, kes otsib omale kodu.

Me otsime temale kodu: võibolla eramaja, võibolla paarismaja osa, millel oleks eraldatud õuealane tsoon, kus koeral hea ringi trallitada ning omaniku sabas käia. Ta istutab teiega lilli, niidab koos teiega muru, korjab marju ja seeni. Talle sobib kõik peale jalutus-, kaelarihma ning trakse. Ei morjenda teda ka teised koerad ükskõik millisest soost - ta on alati valmis nendega mängima. Suhtub hästi ta ka kassidesse. Perekond ilma väikeste lasteta sobiks ideaalselt (vastasel juhul on oht, et kui hakatakse teda liigselt väntsutama, ampsab ta vastu ja enesekaitse eesmärgil võib teha liiga aktiivsele lapsele haiget).

Ühesõnaga, oleme veendunud, et kusagil on kindlasti ootamas tema pere! Seda enam, et kuts on pisike, kaaluga kuni 10 kilogrammini.