Väiksest sisisejast, kellel oli nii öelda pepuprobleem, tänu tema suurepärasele uuele perenaisele kasvas imeilus ja hoolitsetud kassipreili! Nüüd on tal olemas ka sõber ELVIS, kellega koos ollakse nagu sukk ja saabas!

Tegelikult on see lihtsalt suurepärane, et inimesed ei kõndinud mööda, vaid aitasid seda abivajavat kiisut. Nüüd on kõik halb vaid möödanik ja kiisu uus elu on täis hoolt ja armastust! Ärge kunagi kõndige mööda loomadest, kes vajavad abi, püüdke ulatada neile oma abikätt, sest nad ise ei suuda ennast kuidagi aidata! Viktoria, suur tänu Teile nii suurepärase kodu eest sellele kiisule!

Lühike eellugu: see on #KoтикСпопойДымок, aka PepugaKiisuSuitsuke, kes oli päästetud tänavalt ja toodud meie kliinikusse. Kassil oli probleemiks väljalangenud pärasool, juba osalise nekroosiga. Meie Hoiupaiga Loomakliinik kliiniku arstid kinkisid kassile uue pepu, ja nüüd on kassil kõik suurepärane.

Protsessis selgus ka see, et kass on tüdruk. Nüüd on tema nimi Alissa ja ta elab hooles ja armastuses!