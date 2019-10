Fotod: Lihula päästekomando hoonesse tungis madu

«Pühapäeval üritas Lihula uues komandos kodunõustamist teha selline indiviid. Kuna töötõendi küsimise peale hakkas libeinspektor vingerdama, saatsid mehed ta pikema jututa metsa,» seisis Päästeameti poolt avaldatud humoorikas sotsiaalmeediapostituses. «Juhime tähelepanu, et kodunõustamisi tegevad päästjad, inspektorid jt päästeametnikud esitlevad end alati nimeliselt ja näitavad töötõendit. Ringi liigutakse reeglina punaste Päästeameti embleemidega autodes. Kahtluse korral on võimalik helistada päästeala infotelefonil 1524 ning uurida, kas end päästeametnikuna esitlev isik ka tõepoolest Päästeametis töötab. Kodunõustamisi tegevatel vabatahtlikel päästjatel on nimeline vabatahtliku tunnistus.»