Palju õnne! Politseikoer Willy tähistas sünnipäeva

Belgia lambakoer Willy on oma koerajuhile hea ja kogenud partner, kes on ka teenistuskoerte võistlustel alati tugevat konkurentsi pakkunud. Willy rügab tööd teha nii jäljeajajana kui ka narkokoerana, aga tema suurimateks töövõitudeks on olnud olukorrad, kus tänu temale on päästetud inimelu.