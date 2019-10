Fotod: loomakaitse konverentsil osales üle 100 inimese viiest riigist

«Meil on hea meel, et konverentsi vastu oli suur huvi. Ääretult tore oli ühel konverentsil näha koos nii palju loomakaitsjaid ja veel nii mitmest riigist,» kommenteeris konverentsi korraldaja ja ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu. Tegu oli seni suurima loomade kaitsmisega ja päästmisega tegelevatele inimestele suunatud konverentsiga Eestis. Karurahu lisas: «Kindlasti said kõik osalejad konverentsilt kaasa palju uusi ja häid ideid ning loomulikult korralikult motivatsiooni. Loodame Loomakaitse konverentsi muuta iga-aastaseks traditsiooniks.»