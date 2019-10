Häirivad kaadrid: Pärnumaal jättis südametu autojuht allaaetud metskitsed autoteele surema

«Inimene kes oli kitsed alla ajanud, lõhkus oma autotuled ja sellest hoolimata, et üks loom oli elus ja tõmbles, lahkus ta sündmuspaigalt,» kirjutas postituse autor. «Ma ei tea, mis sorti idioot peab olema, et jätta üks loom piinlema ja teine surnud loom tee peale vedelema.» Video postitaja lisas, et kohalekutsutud jahimeeste sõnul polnud neid keegi varem kitsedest teavitanud ning seega õnnetuse põhjustaja kedagi ei informeerinud. Video postitamist põhjendas autor sooviga, et metskitsede tapja videot näeks ja oma tegude tagajärgede eest vastutama õpiks.