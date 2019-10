Päevakäpp: triibuline hurmur Joosu nurrub end sinu südamesse

«Hei, kassihuvilised, vaadake mind! Mina olen Joosu The World Champion in Purring! Ah, et mis see tähendab või? Noh, et kui ma oleks käinud nurrumise maailmameistrivõistlustel, siis mina oleks raudselt maailmameistriks saanud! Jumal tänatud, et nad sinna Dohasse kasse ei võtnud. Mõelge, millisesse häbisse teised kassid oleks jäänud, kui mina seal teistega mõõtu oleks võtnud! Ja no need inimsportlased... Ka nemad oleks häbisse jäänud, kui kõik kaamerad päevast päeva minu tegemisi oleks jälginud ning ükski kaamera staadionil toimuvat ei jälgi.