Päevakäpp: Tuhka otsib oma südamesõpru

Tuhka on ülisõbralik vahva kassipoiss, kes on headuse kehastus. Tuhkal jagub inimestele alati ninamusisid, peamükse ja alati tuleb Tuhka inimesele vastu, kui inimesi kuskil liikumas kuuleb. Ja need teised kassid - vau, kõik on sõbrad! Kui alguses Tuhka turvakodusse tulid, ei saanud nii mitmedki kassid aru, miks see Tuhka nende külje alla koguaeg poeb. Isegi Murik mõtles, et kuidas Tuhka nüüd aru ei saa, et tema on boss ja bossi külje all ei maksa lipitseda. Aga ajapikku said kõik aru, et selline Tuhka ongi - seltsiv, sõbralik ja kõigiga arvestav - nii et nüüd ei pane isegi Murik pahaks, kui Tuhka tema nina alt läbi kõnnib ja oma sabaga Murikut lõua alt kõditab.