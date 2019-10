Paljassaare linnaveised lähevad talvepuhkusele

«Loomad lähevad talvekarjamaale hiljemalt selle nädala jooksul, et siis kevadel jälle tagasi tulla,» kinnitas Humala mõisa perenaine Piret Bärg. Tema sõnul karjatatakse veel vähemalt neli suve loomi Paljassaare niidualal, kuna linn sõlmis vastava lepingu viieks aastaks.

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul said veised oma ülesandega – mereäärsete alade pilliroost puhtaks söömisega – suurepäraselt hakkama ja järgmisel suvel on nad tagasi palutud ja oodatud.

«Veiste karjatamine on kõige loomulikum viis rannaniidu hooldamiseks ja ühtlasi hoiavad nad inimesi ornitoloogilisest kaitsealast eemale. Samas muutusid šoti mägiveised poolsaare külastajate lemmikuteks ja kohalikuks vaatamisväärsuseks. Ohtlikud nad ei ole, kuid me palume neid siiski mitte liigselt segada ja loomulikult mitte toita,» ütles Järvelaid.

Loomad olid Paljassaarel teist aastat ja võrreldes esimese suvega oli intsidente vähem.«Olid mõned karjaaia lõhkumise juhtumid, kuid need said kiiresti lahendatud. Loomad ise teavad väga hästi oma territooriumi ja välja ei kipu. Karjainstinkt ei lase neid põhikarjast eemale liikuda ning võõra inimese lähenemine lähemale kui viis meetrit on loomale ohusignaaliks mis käivitab juba põgenemise,» selgitas Piret Bärg.