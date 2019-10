Loomapäästjad manitsevad: vähenda kiirust, et loomad-linnud ohutult koju jõuaks

«Olulised on teod, mitte tühjad sõnad ja teiste liikide päästmisel on Loomapäästegrupp end igati tõestanud. Seetõttu oli meie pea üksmeelne otsus just seda organisatsiooni toetada,» lausus Hortese turundusjuht Manuela Kelt ja lisas, et nad on kõik väga suured looduse- ja loomasõbrad ning see on vähim, mida Hortes nende õnnetute «nähtamatute» ohvrite jaoks teha saab.