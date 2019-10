Täna tähistatakse ülemaailmset loomade päeva

Maailma loomade päeva eesmärk on tõmmata tähelepanu loomade heaolule ning inspireerida inimesi loomade kaitseks üles astuma. Päeva tähistamisele pani aluse saksa kirjanik ja loomakaitseaktivist Heinrich Zimmermann ning seda juba 1925. aastal. Esialgu tähistati loomade päeva küll 24. märtsil, kuid juba nelja aasta pärast liigutati kuupäev 4. oktoobrile, kuhu see tänaseni jäänud on.