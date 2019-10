Päevakäpp: paimaias Jäpe röövib järjekindlalt südameid

Esialgu oli Jäpe ehmunud ja hirmul ning ei teadnud veel, kas inimest maksab usaldada. Ikka ja jälle vaatasid Jäpe kuldkollased silmad pesast välja ning see armas karvapall meenutas pigem hirmunud lumekakku kui sõbralikku kodukassi. Kuid turvakodu vabatahtlikud teavad, mida teeb aeg, armastus ja hool ühe ehmunud tänavakassiga — see muudab nad paikassideks!

Pärast poolt aastat on armas Jäpe muutunud hellaks ja südamlikuks paikassiks, kes ei karda paitusi ja hellitusi vastu võtta. Vastupidi, ta lausa ootab neid! Nüüd istub Jäpe enesekindlalt pesas ning vaatab küsivalt inimest: «Halloo, ma olen siin? Kas sa mulle paitusi ei kingigi täna? Minust mööda kõndimiseks tuleb maksta paimaksu — vähemalt kolm paitust ja siis võid edasi minna!». Jäpe on selgeks saanud paituse võlujõu ning teab, et kes korra on juba paituste lõksu langenud, see sealt enam tagasi ei tule.