Häirivad kaadrid: loomatsirkuste telgitagustes lokkab vägivald

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus jagas sotsiaalmeedias klippi, millest näeb, kuidas tsirkuseloomi publiku silme alt eemal koheldakse. «Loomus on seisukohal, et loomade kasutamine tsirkuses pole õigustatud eetilis-kultuurilistel, teaduslikel, õiguslikel, majanduslikel ja hariduslikel põhjustel,» kommenteerib organisatsioon. «Tsirkus toob meelelahutuse huvides ohvriks tuhandete loomade heaolu. Loomad tuuakse mürarikkasse keskkonda, kus neid vaatajate lõbuks alandatakse. Loomad ei sõida vabatahtlikult jalgrattaga, ei seisa esikäppadel ega hüppa läbi põlevate rõngaste. Kõik sellised tegevused on loomadele peale sunnitud ning tihti saavutatud vägivaldsete meetoditega.»