Haruldane vaatepilt: kilpkonnapoeg sündis kahe peaga

Kaks pead on Chopsticksi ainuke eripära ning tema ülejäänud keha on normaalselt arenenud, kui ebatavaline kilbimuster välja arvata. Nüüdseks on kilpkonn pea kuuvanune, mõlemad tema pead on aktiivsed, söövad isukalt ning koordineerivad oma tööd. «Kaks pead pole mingiks takistuseks — Chop ja Sticks käituvad nagu iga teinegi kilpkonn,» rääkis Chennault ja lisas, et mingit erihoolitsust kilkonn ei saa.