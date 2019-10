Päevakäpp: õnnetu Britta unistab kodust, kus üksi valitseda

Kes teab, võib-olla oli hoopis hea, et Britta kodu pidi vahetama, kuid hetkel Britta seda veel ei mõista. Arusaadavalt on tema hetkel elumuutusest suures stressis.

Britta viibib ühe heasüdamliku inimese juures ja ootab uut kodu, kuid kahjuks ei ole seegi ootus Britta jaoks mugav. Selles peres on juba mitu kassi ning kahjuks on selgunud, et Britta ei suuda üldse teiste kassidega harjuda. Ilmselt on seda kõike Britta jaoks hetkel lihtsalt palju - uus elukoht, teised kiisud. Olude sunnil elab Britta eraldi toas, kuid see teeb teda veel õnnetumaks.