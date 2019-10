Superstaarid, kes löövad laineid lemmikloomamaailmas!

Võib ju arvata, et üle 50 000 järgijaga lemmikloomi kajastav konto on suur ja Eesti kontekstis see kahtlemata nii ongi! Maailma mastaabis seevastu võib leida miljonite järgijatega Instagrami kontosid, üheks populaarseimaks on näiteks kääbusspits ehk pomeranian Jiff, kelle tegemistega hoiab ennast kursis üle 9 miljoni huvilise.

Kääbusspits ehk pomeranian Jiff. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Lemmikutest tehtud ilusad fotod panevad heldima ja tekitavad soovi endagi perre uus liige võtta. Mida vaataja aga ei näe on see, mis juhtus näiteks enne pildi tegemist, selle ajal või kaadri taga? Tegelik elu on sotsiaalmeediaga võrreldes kordades kirevam!

Elu24 küsis Eesti suurima järgijaskonnaga konto omanikult loomafotograaf Kristiina Tammikult, kelle Ibiza podencodest lemmikutel Mangol ja Carlosel on Instagrami keskkonnas 52 200 järgijat, et kas ta tunneb influentserina vastutust teemade osas, mida kajastab?

Ibiza podencod Mango ja Carlos. FOTO: Kristiina Tammik

«Jah, ikka tunnen vastutust. Näen, kuidas Instagram on mõeldud just visuaalsele pildile, koerte mõttes tähendab see, et populaarsemad ja nn ilusamad tõud jäävad silma ning pealiskaudses maailmas ei keskendu enamus inimesi üldse sisulisele poolele. Paljud tõud on tänapäeva maailmas jäänud nn töötuks» räägib Tammik

Palun räägi veidi lähemalt Ibiza podencodest

«Tegemist on väga vastupidava ja energilise tõuga (nn maratonijooksja, lõputu energiaga), lisaks ei jahi nad nagu hurdad ainult silmadega, vaid lukustavad algul õhust lõhna ja ajavad jälge nagu hagijad (beagled ja teised «ninakoerad»)»

Tammik lisas: «Iiza podencod kasutavad ka kõrvu ning intelligentsi, nad ei ole aretatud jänesejahiks koos püssiga, vaid toovad nn nokouti löödud jänku jahimehele. Seega, igapäevaelus on nendega keeruline, sest nad on väga arukad tegelased - kipuvad ise mõtlema, end lõbustama, rumalusi välja mõtlema»

Lisaks Ibiza podencodele on naine mõneti jaganud ka enda 13-aastase kääbustaksi teekonda, vanadus on loomulik eluetapp.

Instagrami vahendusel on olnud võimalik järgida ka Tammiku reise koos lemmikutega, sel aastal oli kaugeim sihtkoht Šveits.

Tammik paneb kõikidele koerahuvilistele südamele, et enne lemmiku perre võtmist analüüsitaks enda elustiili ja mõeldaks järele, millise aktiivsusega ja omadustega koer sobiks.

Carlosele ja Mangole pakuvad tublit konkurentsi Viimsis elavad Prantsuse buldogid Lola ja Pepe, neid järgivad Instagramis ligemale 39 000 inimest.

Prantsuse bulldogid Lola ja Pepe. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Nende kannul on retriiver ja teraapiakoer Eddie, kellel üle 29 000 järgija.

Retriiver Eddie. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Eddie oli sel suvel ilmuma hakanud koerasõprade ajakirja Muki esinumbri kaanestaariks.

Retriiver Eddie ajakirja "Muki" esikaanel. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Nurruvate lemmikute seas on populaarne Bengali kass Lumi, kelle tegemistest saab osa üle 5000 järgija.

Bengali kass Lumi. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Eestis elaval Aafrika kaslasel serval'il, kel nimeks Limbo, on Instagramis järgijaid ligi 8000.