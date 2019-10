Imeline video: kolm aastat kadunud olnud koer kohtus taas peremehega

Selgus, et Jacki seiklus oli ta viinud maantee äärde, kust üks möödunud autojuht ta üles korjas ja Winnipegi viis. Mis Jackiga vahepeal juhtus, pole teada, kuid hiljuti jõudis ta loomade varjupaika, kus tema kehast leiti kiip peremehe kontaktandmetega.

Plas nentis, et elu ilma Jackita oli kurb ning rõõm armastatud koeraga uuesti kohtumise üle on kirjeldamatu. Loomulikult sõitis Plas oma neljajalgsele sõbrale esimesel võimalusel järgi ning südantsoojendavat videot kahe sõbra taasühinemisest on nüüdseks vaadatud enam kui kolm miljonit korda. Vaata sinagi!