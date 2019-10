Päevakäpp: ühesilmne Rõngassaba vajab kiirelt hoiukodu

Kui tavaliselt on kassidel ilus pikk saba, siis Rõngassaba on oma nime auga ära teeninud. Tal on saba rõngas ja püsti nagu koeral. Kahjuks on ta ühe oma silma jätnud tänavale, aga see ei sega tal kassielu nautimast. Suur suhtleja ja inimlembeline kassipreili naudib paisid ja tähelepanu.