Test teravsilmadele: kas leiad pildilt üles leopardi?

Nii mõnigi Twitteri-kasutaja on originaalpostitusele vastanud, et pildil pole ühtegi looma ning postitaja püüab inimesi lihtsalt haneks tõmmata. On aga ka neid, kellel on pika otsimise peale õnnestunud leopard siiski leida. Kas ka sina oled üks viimastest? Kui ei, leiad õige vastuse altpoolt!