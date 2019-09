Vene vastuoluline kassiteater väisab taas Eestit

1990. aastal tegevust alustanud teatrit on pikka aega saatnud süüdistused loomade väärkohtlemises. 2016. aastal rääkis teatrikasside veterinaarina töötanud Nikolai Loginov veebilehele Vice, et loomi hoiti näljas, et nad laval toidu nimel trikke teeks ning kassiteatri algusaegadel ei lasknud Dimitri Kuklachev loomi kastreerida ja steriliseerida, sest tahtis, et nad paljuneks. Kuklachevi teater on Eestis mitmel korral käinud ning kohalikud loomakaitseorganisatsioonid on varemgi kutsunud inimesi üles tsirkust boikoteerima.