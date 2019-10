Labrapuudli aretaja kahetseb: ma lõin Frankensteini koletise

«Ma avasin Pandora laeka ja lasin sealt välja Frankensteini koletise,» rääkis Conron eelmisel nädalal taskuringhäälingusaates «Sum of All Parts». «Labradoodle pidi olema abikoer, kuid pani aluse kõiksugu moeaksessuaaridest tõuristandite loomisele.»

Conroni sõnul aretas ta kõige esimese labrapuudli vaegnägijast naisele, kelle abikaasal oli koerteallergia. Tõug ajab minimaalselt karva ja on seetõttu allergikutele sobivaks kaaslaseks. Ühest koerast sai peagi rohkem ja labradoodle hakkas inimeste südameid võitma.

«Asi hakkas allamäge minema siis, kui me ristandile nime välja mõtlesime ja see järsku popiks muutus,» nentis Conron. «Äkitselt hakkasid inimesed suvalisi koeri puudlitega paari panema ja ei huvitunud sellest, kas selle tagajärjel sündinud kutsikad ikka olid terved. Minu hinnangul on labradoodle'id nüüd hullud või kannatavad kõiksugu probleemide käes.»