Päevakäpp: tagasihoidlikust Kittyst on saanud täiskohaga paisõltlane

Esialgu oli kass veidike ehmunud, kuid nüüdseks on Kittyst saanud tõeline paimaniakk. Pehme paikäe all tunneb Kitty ennast nagu kala vees, ta lööb ennastunustavalt nurru ning vaatab tänutundega inimest. Muidugi on Kitty väga hea isuga, sest kuidagi tuleb ju oma värvilist ja kohevat kasukat kohevana hoida. Vaikselt on kassitüdruku südames tärkamas lootus, et ehk on tema jaoks siin maailmas päris oma inimene ning soe ja turvaline kodu, mis on igavene.