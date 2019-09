Anna suurprojektile hoogu: mitmesajale kassile peavarju pakkuv MTÜ alustab kassimaja ehitusega

Igapäevaselt kuulub Pesaleidja hoolealuste alla kassitoas ja hoiukodudes üle 500 õnnetu hinge, kelle eest kannavad hoolt vabatahtlikud ning aastas leitakse uus kodu 600 loomale. Pesaleidja alustab päris enda varjupaigamaja ehitusega Tallinnas, et üüriruumidest välja kolida. Enda maja võimaldaks iga-aastaselt praeguste ressursside juures 600 looma asemel päästa 1200.

«Eestis on tänavatel tuhandeid kodutuid kasse. Pesaleidja olemasolevatesse ruumidesse ning teiste MTÜ-de varjupaikadesse mahub aga oluliselt vähem. Peame ka arvestama, et uute kodude leidmine arglikele loomadele on pikk protsess, sest nad vajavad kuudepikkust aega harjumiseks ja me soovime neile sel perioodil head elamistingimused võimaldada.» kirjeldab Pesaleidja vabatahtlik Katrin Paala-Vainola kodutute kasside olukorda Eestis.

Pesaleidja MTÜ on juba seitse aastat üürinud oma praeguseid varjupaigaruume Mustamäel pisikeses kontorihoones teisel korrusel. «Oleme aastatega pidevalt laienenud ning kokku praeguseks hetkeks üürime seitset erinevat ruumi. Meie praegune varjupaik mahutab umbes 100 kassi, kuid oleme sisse võtnud üle 200 abivajava kiisu, sest meile saadetakse iga päev väga palju teateid hädas olevatest loomadest ja kellelgi meist ei ole südant abivajavajajaid tänavale jätta seega vajame hädasti ruumi juurde,» nentis Paala-Vainola. «Kahjuks on maja täis ja meil ei ole vajaminevaid ruume enam kontorihoonest võimalik juurde rentida, sest ruumid on välja üüritud.»

Suureks igapäevamureks on tegevusega kaasnev paratamatu liivakastihais, mis eriti kuumadel päevadel ja siis, kui kasse on rohkem, naabreid häirib. Ruumidesse on küll paigaldatud ventilatsiooni ja tubade koristusega alustatakse iga päev kell 8 hommikul, aga päris lõhnatute kontoritega konkureerida võimalik ei ole. «Seega peame arvestama, et kuna tegu on siiski üürilepinguga, on omanikul õigus see üles öelda ning peaksime siis väga väikse etteteatamisajaga oma 200 kassiga uue pinna leidma, mis pole lihtne ülesanne, sest olemasolevad ruumid olid seitse aastat tagasi ainsad Tallinnas, kus meil lubati varjupaik avada,» ütles Paala-Vainola.

Pesaleidja varjupaik asutati, et aidata kodutuid loomi pakkudes neile ajutist peavarju kuni oma päriskodu leidmiseni. Pesaleidja ei hukka ühtegi tervet või ravitavat looma, mistõttu vajatakse võimalikult suuri ruume. Praeguseks on välja valitud krunt Tallinna piiril ning nüüd loodetakse annetajate abile, et Pesaleidja MTÜ-le krundi ostmiseks vajalik raha kokku saada, sest krundi ostmist pank ei finantseeri. Praeguseks on Pesaleidja ise koguda jõudnud 50 000 eurot ning vajab abi, et puuduolev 200 000 eurot koguda.

«Kuigi hetkel vajame oma toetajatelt krundi ostmiseks üle mõistuse suurt summat, maksaksime kümne aastaga sama summa üürileandjale, kui me maja ei ehitaks. Samas kümne aasta pärast pole meil enam ei laenu ega üüri vaid päris oma varjupaiga maja.» sõnas Paala-Vainola.