Eestlanna Keity Särg armastab eksootilisi lemmikloomi ning on üks väheseid naisi terves Euroopas, kellel on õnnestunud kõrberebased paljunema saada. Mida kõrberebaste pidamine endast kujutab ja millised need loomakesed on, uurib saatejuht Heidi Hanso.