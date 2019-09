Aita abivajajat: autorataste alt imekombel eluga pääsenud kass Fredil on tasuda suur raviarve

Kuigi Fredi pääses kõige hullemast ning autorataste alt kogu kehaga läbi ei käinud, oli õnnetuse tulemuseks tagajalgade hulgiluumurrud. Perekond veetis õnnetusejärgse õhtu kiisuga kiirabis olles ning järgmisel päeval läks Fredi operatsioonile. Operatsioon on läbi ning pere loodab, et kassipoiss hakkab uuesti kõndima.

Fredi ravi kogumaksumus oli pea 900 eurot, millest pere suutis tasuda 500. Ülejäänuga pakkus abi MTÜ Pesaleidja. «Oleme õnnelikud, et Fredi operatsioon läks hästi ning hoiame pöidlaid taastumisel,» kirjutas Pesaleidja sotsiaalmeedias, kuid lisas, et raha puu otsas ei kasva ja 400 eurot on ühele väikesele MTÜ-le palju raha. Seetõttu loodavad loomapäästjad heade eestlaste abile.