Imearmsad fotod: karupojad jäid jõe ületamiseks lootma ema abile

Karusid pildistanud Pattie Walsh, kes rahvuspargis turistidele ringkäike teeb, sõnas, et ka emakaru tundus kahtlevat, kas ta saab jõe ületamisega hakkama, kuid lubas poegadel omale selga ronida ja asus siis jõudsalt sumama.

«Kõik loomadest tehtud fotod on minu jaoks erilised, kuid nende karude tugev pereside on eriti südantsoojendav,» muljetas Walsh. «See ema hoolitseb oma võsukeste eest äärmiselt pühendunult ja seda on selgelt näha.»