Tallinnas hakatakse püstitama koerte hambapesurekordit

Toidupanga kommunikatsioonijuhi Claudia Vihma sõnul on Toidupanga põhiliseks missiooniks puudustkannatavate perede abistamine toidupoolisega, kuid kindlasti vajavad pered ka muud abi. «Purina initsiatiiv panustada toidupakkidesse hambaharjadega on kindlasti tore mõte, kuna tegemist on kuluva tarbeesemega, mida on vaja keskmise pere puhul korraga soetada 4–5 tükki ja mis on seetõttu ka arvestatav kulu pere eelarves.»