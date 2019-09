Septembri alguses hakkas internetis levima humoorikas klipp koerast, kes on paljude poolt ristitud tõeliseks draamakuningannaks. Kutsal tuli ette võtta küüntelõikus ning kui ta aru sai, et sellest protseuurist pääsu ei ole, otsustas ta värvikalt minestamist teeselda. Video on erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel nüüdseks kogunud miljoneid vaatamisi - vaata sinagi!