21. septembril kell 18.06 said päästjad väljakutse Toila valda Saka külla Saka mõisa juurde. Teataja ütles, et tema koer kukkus pankrannikult alla ning jäi poole peale taimestikku kinni. Kuna ligipääs puudus, alustasid päästjad nööripäästetöödega, said edukalt koera kätte ning andsid üle omanikule. Koer kannatada ei saanud.