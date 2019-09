Pisarakiskuja: haige tänavakass veetis elu viimased hetked armastatud kassipoegade seltsis

«1069 päeva saime me armastada seda «lootusetust juhtumist» iidset kassi,» seisis TinyKittensi sotsiaalmeediasse postitatud emotsionaalses järelhüüus. «Oleme tänulikud iga päeva eest, kuigi meie südamed on purunenud miljoniteks kildudeks. Me saime Masonile anda pensionipõlve, mida ta vääris — elu soojas kodus, rahus ja valuta, ümbritsetud armastusest ja kassipoegadest.»