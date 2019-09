Päevakäpp: lõbusad sellid Kelluke ja Lilleke teavad täpselt, keda otsivad

Me teame küll, et tänu meie ebapopulaarsele must-valgele karvastikule on meie võimalused kodu leidmiseks niigi väikesed, kuid sellegipoolest ei kaota me lootust, et kuskil on keegi, kes armastab meid just sellistena nagu me oleme ja peab meid enda jaoks kõige kaunimateks olevusteks maailmas.