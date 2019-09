Päevakäpp: kassilaps Gertrud otsib parimat sõpra

Gertrud, üks leitud kassilastest, on kiiresti näidanud, mida tema juba oskab. Veidi julgust kogununa näitas ta, et oskab kasutada liivakasti, paitusi nuruda ning agaralt suletutti murda. Hoiukodu teiste kassidega sai pisipiiga kohe hästi läbi ning tal oleks hea meel, kui tema uues kodus ka mõni nurrumootor ees ootaks. Koos on ju vahvam, lahedam ja lõbusam!