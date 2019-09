Eestlaste loodud unikaalsed lemmikloomatooted vallutavad maailma

Lemmikloomapoes ringi kõndides võib märgata, et suur osa seal müügil oleval tooteid on valmistatud plastmassist. Loomaomanikud ei pruugi aga teada, et nende toodete eluiga on kolm kuud kuni aasta. Plastikute lagunemine looduses võtab aega ligi 1000 aastat. Lisaks peab plastist tooteid pidevalt pesema, et need halvasti lõhnama ei hakkaks.

Eestis müüki tulnud loodussõbralikud EcoPetBoxi tooted pakuvad aga loomaomanikele senisest suuremat mugavust. «Eestis vanapaberist ja papist toodetud liivakastid ja toidunõud kestavad kuni kolm kuud. Seejärel sobivad nad paberina ära viskamiseks, põletamiseks või isegi kompostimiseks,» rääkis ettevõtte üks asutajatest Jörgen Sildvee.

EcoPetBoxi kaasasutaja Priit Saarniidu sõnul on tooted mõeldud tarbijatele, kes hindavad keskkonnasõbralikkust. EcoPetBoxi tooted lagunevad looduses aastaga ning nende põletamisel ei eraldu mürgiseid aineid. «Esemed on valmistatud loodussõbralikest ja biolagunevatest materjalidest, mida on mugav kasutada. Seejuures on EcoPetBox asendamatu loomakliinikutes, kus hügieeninõuded on ranged, loomade vahetuvus suur ning tooted lähevad vaid kord kasutusse,» selgitas Saarniit.

Tarbijasõbralikkus on üks peamisi põhjuseid, miks rohkem kui 90 protsenti EcoPetBoxi kogutoodangust läheb ekspordiks. Rahvusvahelise ettevõttena on EcoPetBoxil edasimüüjaid juba 12 Euroopa riigis, kus lemmikloomade pidamine on statistiliselt suurim: nii Inglismaal, Prantsusmaal, Itaalias kui Hispaanias. Soomes ollakse üheaegselt saadaval suurimates konkureerivates jaekaubandusketties K-grupis ja SOK-is. Lähiajal hakatakse tooteid müüma Türgis ja Portugalis. USA ja Kanada turule sisenemiseks on ettevõte palgale võetud kohalik esindaja. EcoPetBoxi toodete vastu tuntakse huvi ka Aasias.