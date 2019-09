Päevakäpp: mürgeldis Sädemeke tahab lapsepõlve päriskodus nautida

Kuigi Sädemeke on noor kassitüdruk, teab ta, mida tähendab raskustega silmitsi seista. Kolmekuuselt haigestus ta parvoviirusesse ehk kassikatku, kuid võitles end taas terveks ja on nüüd elujõuline kassike, kes otsib uusi seiklusi.

Sädemekesese päevad mööduvad praegu kassitoas mängides ja hullates. Elu on lill, kui jagada tuba õega, kellel on samad huvid. Kuid kõik on ajutine — varsti läheb õeke koju ja ka Sädemekesel on aeg hakata päriskodu otsima.