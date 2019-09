Hullumeelne pingviin ujus Uus-Meremaalt Austraaliasse

Loomaaia peaveterinaar Michael Lynch rääkis väljaandele The Guardian, et kui kõrvukpingviin lõpuks ise sööma hakkas, tegi ta seda väga isukalt. «Iga päev pistis ta nahka toidukoguse, mis kaalus kuni 25 protsenti tema enda kehamassist. See oleks sama, kui 80-kilogrammine inimene sööks iga päev 20 kilo toitu,» näitlikustas Lynch.