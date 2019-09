Päevakäpp: salapärane kaunitar Sugar ootab seda õiget, kellele oma süda kinkida

Sugar on igati valmis uue pererahvaga kohtuma: ta on kiibistatud, vaktsineeritud, steriliseeritud ning parasiitidest vaba. Ainult sellega peab arvestama, et Sugar vajab veel sotsialiseerimist ning aega, et inimese lähedusega harjuda. Loomulikult on kergem harjuda oma kodus kui varjupaigas saja teise kassi kõrval. Seega jääb Sugar sinu ankeeti ootama! Sugar võtab uude koju kaasa pakikese Pro Plani toodetega.