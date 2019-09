Fotod: Aafrikas märgati täpilist sebravarssa

Fotograaf Rahul Sachdevil õnnestus unikaalset sebra ka pildistada ning ta pani loomale nimeks Tira. «Need fotod näitavad, et loodus aktsepteerib kõike — see sebra on erinev, aga teda ei tõrjuta,» rääkis fotograaf. «Ma leian, et inimestel on loomadelt paljugi õppida.» Sachdev lisas, et detsembris läheb ta rahvusparki tagasi ja loodab Tirat taas kohata.