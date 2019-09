Video: turvakaamera ette jäänud puuma osutus hoopis kellekski muuks

«Ma pole kunagi sellist looma näinud, niivõrd suurt ja lühikese karvaga. Selliseid kodukasse ei saa ju olemas olla,» rääkis di Marzo telekanalile NBC 4. Kohalikud metsloomaeksperdid olid aga skeptilised, sõnades, et piirkonnas puumasid ei leidu.

Videost on tõepoolest näha, et kaamerasilma ette ilmus suur kaslane, kes üle aia ronis ja siis kadus. Tõde oli aga palju vähem hirmutav — tegemist oli Cookie-nimelise kassiga, kes oli tegemas hilisõhtust jalutuskäiku. Müsteeriumi lahendas kassi perenaine Sarah Wasson, kes naljatas, et Cookie võib küll suurt kasvu olla, aga tema käest hammustada saamist karta ei maksa.