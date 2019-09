Hirm koeri surmava haiguse ees on soomlased ettevaatlikuks teinud

Eelmisel nädalal hakkasid Lõuna-Pohjanmaa maakonnas levimakahtlused, et sinna on jõudnud Norrast alguse saanud müstiline koerte haiguspuhang, mis on nüüdseks nõudnud vähemalt 26 koera elu. Soome toiduamet ei soovinud teemat enneaegselt kommenteerida, sest haiguspuhangu allikat pole senini välja selgitatud.