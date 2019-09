Päevakäpp: Katariina on valmis sinu päevad lustlikuks muutma

Ta on igatpidi eeskujulik, vahva, mänguhimuline ja armas kassike, kuid ometi on tema kodu-ootus veninud kahe aasta pikkuseks. Meie tahame selle õnnetu olukorra nüüd ära klaarida ning armsa Katariina soojade ja südamlike soovide saatel päris oma koju saata.

1) Katariina on sõbralik: lausa nii sõbralik, et paikäe all viskab end pannkoogiks ning ootab iga silitust.