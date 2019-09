Kopli ühiselamust päästeti unarusse jäetud haige koer

Omanikuta, kodutute loomade elu on kurb ja üksildane. Neil pole kodusoojust, toitu, armastavat paikätt ega kedagi, kes neid haiguse korral arstile viiks. Kahjuks on sama saatus ka paljudel omanikega loomadel ning Nero on üks neist.

Kuna kuulutuse postitaja sõnul oli vajadus koerale uus kodu leida suur, pakkus oma abi Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL). Omanikuga (kelle väitel kuulus koer tegelikult tema vennale) suheldes selgus, et Nero elab juba mitmendat kuud üksi ühe Kopli ühiselamu koridoris, sest teised pereliikmed olevat keelanud kutsa mujale viimise.

Omanik käis koerale vaid toitu viimas ning õue lasid teda majaelanikud. Ühe sellise jalutuskäigu ajal sai Nero autolt löögi, kuid arvati, et nii suurele koerale ei tee väike pauk miskit ning arsti juurde Nero ei jõudnudki. Lisaks olevat Nerol aprillist saati ka hambapõletik, mis tema suu verd jooksma pani.

Lootuskiire pakkus ELL-iga ühendust võtnud Pärnu perekond, kes postitust samuti nägi ja Nerole kodu pakkuda soovis. Huvilised sõitsid Tallinnasse ning viisid Nero veterinaari juurde, et ta üle vaadata lasta ja haige hammas korda teha.

Arstil selgus aga õõvastav tõsiasi, et Nerol oli peas ravimata põletikukolle, suus veritsev kasvaja, kasvajad käpal, kintsul ja munandites. Lisaks oli koer kõhn ja aneemiline. «Nähes Nero tõsiseid terviseprobleeme palus pereema meil mõista, et ta ei suuda vaimselt toime tulla sellega, et nad kiinduvad koera ja võivad ta siis kasvajate tõttu õige pea kaotada,» kirjutas ELL sotsiaalmeedias. «Nad aitasid meid siiski sellega, et viisid ta kliinikusse ja loovutasid siis ELL-ile, et talle statsionaarset ravi võimaldada.»

Tänaseks on Nero läbinud esimese operatsiooni, mille käigus eemaldati kasvajad suust ja munanditelt ning saadeti laborisse tuvastamaks, kas tegu on hea- või halvaloomuliste kasvajatega. Samuti leiti Nerole hoiukodu, sest kliinikus selgus, et loom vajab oma suurest ja tugevast fassaadist hoolimata väga inimese lähedust ja hellust ning hoiukodus on tema taastumine mugavam.

Operatsiooni- ja statsionaariarved ei tule väikesed — juba praegu on kulunud üle 1400 euro ning ilmselt vajab Nero ka edasist ravi ja võimalikke lisaoperatsioone.