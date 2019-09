Päevakäpp: südamlik Sensa otsib teed uude koju

Esimese asjana tuli uustulnukale mõelda nimi. Miski tema sees oli nii mõtlik ning rahu tekitav, et tõi vabatahtlikes esile mõnusad mõtted. Kohe torkas pähe nimi Sensa, mis tähendabki ju mõtteid ja õpetust. Ehk on Sensa see, kes ühele perele elus nii mõndagi õpetab?

Turvakodus on Sensa olnud seni nähtamatu. Mitte keegi ei ole Sensale külla tulnud ning mitte keegi pole Sensale veel kirjutanud. See ju ometigi ei tähenda seda, et Sensale pole oma kodu — me arvame, et tema uus pere pole teda lihtsalt veel näinud!