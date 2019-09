Video: perekoer leidis häda tegemiseks üllatavalt tsiviliseeritud viisi

Nähtu valmistas pererahvale paraja üllatuse — selgus, et potil oli käinud nende koer, kes tõenäoliselt mudilast jälgides aru sai, et see on häda tegemiseks õige koht. Koera peremees jagas turvakaamera jäädvustust ka internetis, kus see on vaid mõne päevaga kogunud pea 400 000 vaatamist.