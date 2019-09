Galerii: vaata kui omapärased näevad välja kahenädalased hiidpandad

«Meng Meng sai kahekordselt emaks! Me oleme sõnatud ja ääretult õnnelikud,» jagas loomaaed sotsiaalmeedias rõõmu. Kuna pandade tiinus on keeruline protsess, on iga sünd eriline ja seda eriti siis, kui ilmavalgust näeb kaks järeltulijat.

Pisikesed pandad ei ole veel jõudnud kasvatada mustvalget kasukat, mis neile omane on, kuid talitajate sõnul kosuvad nad hoogsalt ja on oma sünnikaalu kahekordistanud. Lisaks Meng Mengi hoolitsusele saavad kaksikud abi ka talitajatelt, kes nende seedimist regulaarsete kõhumassaažidega ergutavad.

Hiina on aastate jooksul Berliini loomaaiale laenanud kolm hiidpandat ning kõik seal sündinud pojad peavad kolima kodumaale. Kui Meng Mengi pojad on emapiimast võõrutatud, on loomaaial aega neli aastat, et nad Hiina saata.