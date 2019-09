Päevakäpp: kaunil Nenetil on omapärane iseloom

Neneti kohta ütleks võõras, et ta on arg ja ei tee mitte midagi peale nurgas istumise. Juba tuttavam inimene teab, et kui olla kannatlik, siis tuleb Nenet ise sinu juurde. Ja Neneti hoiuperenaine teab, et kui saaks, siis ta ainult kaisus vedelekski. Ja jookseks ja mängiks ka, kui mahti on.