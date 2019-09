Ajalooline saavutus: suurim loomade eest seisev kodanikualgatus kogus üle 1.5 miljoni toetaja

Kodanikualgatuse «Lõpp puuriajale!» eesmärk on lõpetada põllumajandusloomade puuris pidamine kogu kontinendil. ELis on puuridesse vangistatud üle 300 miljoni sea, kana, jänese, pardi ja vasika. Enamikes puurides puudub sisustus, need on kitsad ega lase loomadel vabalt liikuda. Puurid on julmad ja ebavajalikud.

See ajalooline sündmus sündis tänu heale koostööle, kus Loomus ühendas jõud 170 MTÜ-ga üle kogu Euroopa. Keskkonna, tarbijate õiguste ja loomakaitsega tegelevad grupid moodustasid laiapõhjalise koalitsiooni, et jõuda ka kontinendi kõige kaugemates nurkades elavate inimesteni. Ainuüksi Eestis kogus petitsioon enam kui 8800 kodaniku allkirja, kusjuures lõplikke tulemusi alles loetakse, sest paberkandjal petitsioone laekub jätkuvalt.

Viimasel aastal peeti ühe miljoni allkirja eesmärgi (mis on vajalik edukaks kodanikualgatuseks) saavutamiseks üritusi üle kogu ELi, töötati koos mõjukate parlamendisaadikute ja kuulsustega, paljastati uusi salajasi uurimusi puuristatud loomade pidamisest ning avaldati uus digitaalne kampaaniate loomise platvorm, kus inimesed said luua oma allkirjade kogumise veebilehti. Need tegevused aitasid kogu kontinendil ühiselt julmuse vastu välja astuda.