Mupo üllatas koeraomanikke varahommikuse kontrollkäiguga

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et reidi eesmärgiks oli eelkõige koeraomanikele meelde tuletada, et oma lemmiku järgi tuleb avalikus ruumis koristada. «Oma lemmiku järgi koristamine ja puhtuse hoidmine peab olema elementaarne, kuid tuleb tõdeda, et alati see paraku nii ei ole. Seetõttu otsustasime koostöös munitsipaalpolitseiga täna hommikul juhtida koeraomanike tähelepanu oma lemmikute järgi koristamisele,» ütles Hanimägi, kelle sõnul on elanikud andnud märku, et see on jätkuvalt murekoht.